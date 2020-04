Vertonghen colpo a zero per l’Inter? Spunta una...

Vertonghen colpo a zero per l’Inter? Spunta una nuova rivale in Serie A

Condividi questo articolo

Vertonghen è un profilo che continua a essere accostato all’Inter, sia per esperienza internazionale che per la situazione contrattuale. Il difensore del Tottenham si libererà infatti a parametro zero a fine stagione, per questo motivo anche altri club stanno mettendo gli occhi sul belga. Secondo quanto riferisce il “Daily Mail”, spunta una nuova pretendente in Serie A

NON SOLO INTER – “[…] La Roma sta cercando un nuovo difensore centrale e un centrocampista con esperienza internazionale per fare un passo in avanti. I due nomi sulla lista sono Jan Vertonghen del Tottenham e Mario Gotze del Borussia Dortmund. La Roma vede Vertonghen, lontano dalla firma di un nuovo contratto con il Tottenham, come sostituto ideale di Chris Smalling. Il difensore, in prestito, è destinato a lasciare la capitale se non verrà trovato un accordo per un trasferimento definitivo tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il Manchester United […]”.

Fonte: DailyMail.co.uk