Vertice Inter-Barcellona a Porto: in ballo 3 nomi e incastro Brozovic!

Summit a Porto fra Inter e Barcellona durante la spedizione in Champions League del club nerazzurro. Nella città lusitana è avvenuto un vertice di mercato con tre nomi in ballo più Brozovic

SUMMIT − Vertice di mercato a Porto martedì tra Inter e Barcellona. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Sport. Nella città lusitana, dove i nerazzurri hanno raccolto la qualificazione ai quarti di Champions League, è avvenuto un incontro di mercato. Tre i nomi in ballo per l’Inter: Franck Kessié, Jordi Alba e Samuel Umtiti. In mezzo l’incastro Marcelo Brozovic. L’ivoriano piace ai nerazzurri che potrebbero riportarlo in Italia con il croato, che uscirà in estate, per una possibile inversione di rotta in blaugrana. Quanto a Jordi Alba e Umtiti, potrebbero fare al caso dell’Inter per coprire qualche buco difensivo.