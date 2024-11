Verratti opzione per l’Inter? Clamorosa indiscrezione dalla Spagna!

Marco Verratti, ex PSG, oggi gioca in Arabia Saudita. Dalla Spagna, però, si parla di un interesse da parte dell’Inter già in inverno.

OPZIONE – L’Inter sta esplorando nuove opzioni per rinforzare il centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Marco Verratti è una delle opzioni. A confermarlo i colleghi spagnoli di Marca. Il centrocampista italiano, classe 1992, è noto per la sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della partita. L’ex PSG oggi gioca in Arabia Saudita all’Al-Arabi. La sua abilità nel controllo palla e la capacità di resistere alla pressione avversaria lo rendono un candidato ideale per il centrocampo dell’Inter. Come riporta ancora Marca, la verità è che, negli ultimi mesi, il suo possibile ritorno in Europa potrebbe nuovamente concretizzarsi. Il suo stipendio (30 milioni netti) è il grosso problema. Nonostante ciò, sembra forte come possibile rinforzo per l’Inter in inverno.

Verratti-Inter, in Arabia Saudita numeri positivi

NUMERI – In questa stagione, Verratti ha concretizzato complessivamente dieci presenze, condite da un gol e tre assist. Il 32enne ovviamente è ad oggi solamente una suggestione e una voce di mercato che circola in Spagna. Il suo contratto va in scadenza il 30 giugno 2025 e quindi potrebbe essere una soluzione magari a costo zero. Anche se, Oaktree ha già insegnato alcuni importanti precetti durante questi primi mesi di Inter: ossia linea verde e basta con gli over 30.