DS Verona: “Kumbulla all’Inter? Vediamo da domani mattina. A noi…”

Kumbulla è uno dei giocatori che potrebbero far parte dell’Inter 2020-2021. Il difensore albanese non ha partecipato alla sconfitta per 3-0 del Verona in casa del Genoa (vedi articolo), ma per lui ora si aprono gli scenari di mercato. Il direttore sportivo dell’Hellas, Tony D’Amico, ne ha parlato a DAZN.

DOVE VA? – Tony D’Amico parla del mercato del Verona: «Inter più avanti della Lazio su Marash Kumbulla? No, credo che da domani mattina affronteremo questo argomento. Kumbulla è un ragazzo, come ho già detto tante volte, importante e di grande qualità. Saremmo anche contenti di tenerlo, ovviamente sappiamo che riceve tante attenzioni. Poi, più avanti, vedremo come si evolverà la situazione».