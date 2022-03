Veretout, è lui l’uomo giusto per il centrocampo di Inzaghi?

L’Inter prepara la sfida contro la Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri non posso sbagliare contro i bianconeri perché devono tenere aperto il sogno scudetto. Intanto si susseguono i classici nomi per il calciomercato e l’ultimo nome accostato all’Inter è Jordan Veretout (vedi articolo).

CARATTERISTICHE – L’Inter farebbe bene a prendere Veretout dalla Roma? Il club nerazzurro come ben noto da tempo è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, soprattutto per un sostituto di Marcelo Brozovic. Trovare un calciatore con le caratteristiche di Brozovic è impossibile ma avere una riserva in grado di non farlo rimpiangere sarebbe l’ideale. L’ultimo nome è quello di Veretout della Roma come detto con il centrocampista francese che sembra essere in rotta con Mourinho. Il tecnico ex Inter di fatto sta attuando una mini-rivoluzione in casa giallorossa e uno dei partenti è proprio Veretout. Il contratto scade nel 2024 dunque servirebbe quantomeno un accordo economico per prenderlo ma il dubbio è: sarà il calciatore adatto? Veretout fa della corsa e della quantità i punti di forza. Il francese ha anche abilità di costruzione e un buon piede come dimostrano i calci piazzati battuti in maglia giallorossa. La miglior stagione nella capitale è stata sicuramente l’anno scorso con Paulo Fonseca: 29 presenze in Serie A, 10 gol e 2 assist.