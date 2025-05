Antonelli (DS Venezia): «Stankovic e Carboni? Uno riscattato. Parleremo con l’Inter»

La stagione del Venezia si è conclusa con la retrocessione in Serie B. A due giorni dalla fine del campionato, il direttore sportivo del club Filippo Antonelli ha tenuto una conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, il DS del Venezia ha parlato del futuro di Franco Carboni e Filip Stankovic. I due giocatori di proprietà dell’Inter hanno trascorso la stagione in prestito ai lagunari. L’ex Radu dovrebbe lasciare.

PRESTITI – Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha spiegato in una conferenza stampa quale sarà il futuro di molti giocatori arrivati con la formula del prestito. Antonelli, fra gli altri, ha parlato della situazione riguardanti i 3 giocatori arrivati al Venezia dall’Inter con l’opzione di riscatto (tranne Radu): «Stankovic era obbligo in caso di Serie A, diritto in caso di retrocessione. Lo riscatteremo, ad 1,5 milioni e una percentuale che rimarrà all’Inter per il futuro, abbiamo la possibilità di farlo entro il 18 giugno. Zerbin era obbligo, ma senza diritto. Tornerà al Napoli. Carboni? Ha diritto di riscatto e controriscatto per l’Inter. Per lui devo parlarne. Nicolussi è già nostro. Marcandalli tornerà indietro. Radu aveva un contratto importante con l’Inter, noi ne abbiamo pagata una parte. Se teniamo Radu con Stankovic? Abbiamo Stankovic, Plizzari, Neri, penso che siamo a posto in porta».