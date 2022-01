Thorsby-Inter smentita. Ma Sensi alla Sampdoria va avanti da un lato – Rai

Ciro Venerato fa il punto sui rapporti di mercato tra Inter e Sampdoria, che vedono protagonisti Thorsby e Sensi. Ecco le sue parole, in collegamento durante Domenica Sportiva su Rai 2.

MILANO-GENOVA – In questa sessione di mercato l’Inter sta dialogando con la Sampdoria, per un’operazione in entrata e un’altra in uscita. Ai nerazzurri piace Morten Thorsby, centrocampista norvegese classe 1996. I doriani sarebbero invece interessati a Stefano Sensi, sempre più fuori dai piani di Simone Inzaghi (qui un focus). Il giornalista Ciro Venerato fa il punto sui dialoghi tra le due società: «L’Inter si chiama fuori per Thorsby. È disponibile a dialogare per Sensi, ma va convinto il calciatore. Che a oggi è ancora dubbioso del trasferimento in blucerchiato».