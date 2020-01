Venerato: “Perché Juventus non è su Eriksen? A Paratici non piace! Lazaro…”

Eriksen è il grande obiettivo dell’Inter, che spera di chiudere nel giro di pochi giorni (vedi articolo). Ciro Venerato ai microfoni di “Radio Sportiva” svela il motivo per il quale la Juventus non ha pensato al danese. Poi fa il punto su Lazaro, nel mirino di Lipsia e Newcastle (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

NON GRADITO – Christian Eriksen è il grande obiettivo dell’Inter. Ciro Venerato, tra le altre cose, spiega anche perché sul danese non c’è anche la Juventus: «Ashley Young può garantire un anno e mezzo ad alti livelli. Victor Moses è un giocatore che Antonio Conte ha valorizzato. L’Inter ha bisogno di giocatori pronti per vincere subito lo scudetto, non tra tre anni. In uscita Valentino Lazaro, più Lipsia che Newcastle. Perché la Juventus non pensa a Eriksen? Perché a Fabio Paratici non sconfinfera».