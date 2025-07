Venerato: «Se parte Calhanoglu, Inter su 2 nomi! Ecco la strategia»

Ciro Venerato, esperto di mercato per Rai Sport, ha fatto il punto sulla questione Calhanoglu. L’Inter, se parte il turco, valuta due nomi. Altri tre, invece, sono da scartare. Ecco il suo aggiornamento alla Domenica Sportiva.

SOSTITUTI – L’Inter non guarda solo alle scadenze prossime (vedi articolo), ma anche al centrocampo. Qui, ovviamente, tiene banco la questione legata al futuro di Hakan Calhanoglu. Sul regista turco, rimane forte il Galatasaray, che però dovrà arrivare almeno a 30 milioni di euro per convincere Viale della Liberazione a cedere il giocatore. Nel caso, Calha partisse allora la Beneamata, spiega Ciro Venerato, valuta in particolare due nomi: «Su Calhanoglu, il Galatatasaray ha parlato col procuratore del numero 20, l’Inter chiede almeno 30 milioni. Ederson preferito, costa 60 ma l’Inter si può spingere fino a 40-45 milioni. Stimatissimo Richard Rios, non ci arrivano conferme su Frendrup, Bernabe o Rovella. Se il club nerazzurro dovesse spendere dei soldi lo farebbe per Ederson, altrimenti andrà su Rios».