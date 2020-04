Venerato: “Marotta fa due offerte agli svincolati. Attesa per l’Inter”

Marotta avrebbe fatto due offerte per portare altrettanti svincolati all’Inter nella prossima stagione. È quanto sostiene il giornalista Ciro Venerato, in un servizio andato in onda durante la trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”.

PRIME MANOVRE INTER – Ciro Venerato ipotizza scenari di mercato, in attesa della ripresa della Serie A: «Le big pensano soprattutto a cedere o a ingaggiare svincolati di lusso. Giuseppe Marotta ha offerto un triennale a Dries Mertens e un biennale a Jan Vertonghen. Attende notizie da PSG e Bayern Monaco per i riscatti di Mauro Icardi e Ivan Perisic, poi dovrà reperire un altro club per Radja Nainggolan».