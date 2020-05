Venerato: “Lautaro Martinez? Vi dico cosa farà Marotta!”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez continua ad essere al centro dei progetti di mercato del Barcellona. I blaugrana vedono in lui il perfetto complemento per Leo Messi, che caldeggia l’affare in prima persona. L’Inter risponde con serenità: il 10 argentino ha una clausola precisa, e Marotta non intende fare sconti. A questo riguardo, Ciro Venerato riporta ai microfoni di “Radio Sportiva” una notizia avuta da ambienti vicini alla società nerazzurra.

INTENTO PRECISO – Lautaro Martinez è l’oggetto del desiderio del Barcellona, che ha iniziato una lunga volata in attesa dell’apertura vera e propria del calciomercato. Interesse esploso nei mesi scorsi, già prima che il bottino dell’argentino, alla seconda stagione con la maglia dell’Inter, arrivasse a 16 reti complessive. Galeotto potrebbe essere stato proprio il gol segnato da Lautaro Martinez, al Camp Nou, nella gara di andata tra Barcellona e Inter. Un gol a suo modo storico, arrivato dopo solo 3 minuti di gioco. E a favore della trattativa gioca anche l’intesa che il Toro ha già sviluppato con Lionel Messi, con cui finora ha condiviso solo la maglia della Nazionale argentina. Tuttavia l’Inter è sempre stata chiara in merito: il numero 10 ha una clausola rescissoria, chi lo vuole deve pagarne l’interno importo. Risposta poco gradita in Catalogna, tanto che i blaugrana starebbero provando a inserire alcuni giocatori per ridurre le pretese nerazzurre. Un tentativo vano, secondo quanto affermato da Ciro Venerato: «Andrà sicuramente al Barcellona? No, io ho avuto una notizia da ambienti vicinissimi alla società nerazzurra. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, non vuole cederlo e farà di tutto per rinnovargli il contratto».