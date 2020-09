Venerato: “Lautaro Martinez-Barcellona? 4 punte per l’Inter, non...

Venerato: "Lautaro Martinez-Barcellona? 4 punte per l'Inter, non Dzeko"

Ciro Venerato

Lautaro Martinez al Barcellona è una voce di mercato rilanciata, per l’ennesima volta, dall’insistente stampa catalana (vedi articolo). Ciro Venerato, in collegamento per “La Domenica Sportiva Estate” su Rai 2, ha commentato l’eventuale trasferimento e dato i nomi dei sostituti per l’Inter. Sono quattro, ma fra questi non c’è Dzeko.

TENTATIVO DI RITORNO – Le notizie della tarda serata di ieri hanno raggiunto subito l’Italia. Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato si è soffermato su quanto detto dal quotidiano catalano Sport e ha indicato i nomi degli eventuali sostituti dell’argentino: «Dalla Spagna scrivono e dicono, alcuni autorevoli colleghi, che questa settimana potrebbe farsi di nuovo vivo il Barcellona per Lautaro Martinez. Sarà un caso, ma alcune voci su Edinson Cavani, Andrea Belotti, Alvaro Morata e Karim Benzema per l’Inter hanno ripreso fiato. Su Edin Dzeko un po’ meno, primo perché la Juventus è sempre in pole position e poi perché il colloquio che il suo agente, Silvano Martina, ha avuto con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta (la scorsa settimana a Rimini, ndr) riguardava Daniele Padelli, suo assistito che sta rinnovando con l’Inter. Vedremo se il Barcellona offrirà circa ottantacinque-novanta milioni, cifra che dalla Spagna ritengono accettabile dall’Inter per Lautaro Martinez».