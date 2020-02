Venerato: “Lautaro Martinez tentato dal Barcellona, da Marotta messaggio”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è stato accostato più volte al Barcellona nelle ultime settimane, soprattutto in questi giorni dopo che ha parlato di lui Messi (vedi articolo). Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ha citato le parole di Marotta per spiegare la situazione. Ecco il suo commento.

OCCHIO AL CORTEGGIAMENTO – L’Inter si trova a difendersi dall’assalto del Barcellona per Lautaro Martinez. Secondo Ciro Venerato i nerazzurri devono soltanto aspettare: «Al di là delle parole di Lionel Messi ci sono delle trattative. L’agente (di Lautaro Martinez, ndr), sicuramente, è attratto dal Barcellona. Il giocatore è proprietario del suo destino, perché versando la modica cifra di centoundici milioni di euro, che sembrano tanti ma sono pochi per il Barcellona, penso che entro il 15 luglio possa salutare baracca e burattini. L’Inter lo sa, tanto che pochi giorni fa Giuseppe Marotta ha lanciato la notizia fra le righe con qualche messaggio subliminale (vedi articolo). Ha detto che è volontà di Lautaro Martinez, che loro possono anche voler rinnovare il contratto ma in questo momento il ragazzo è tentato da questo corteggiamento importante. Per uno come lui, argentino, avere le carezze di Messi è importante».