Venerato: “Lautaro Martinez-Barcellona, l’Inter smentisce lui e altri due”

Lautaro Martinez Inter-Torino

Per Ciro Venerato l’Inter non cederà Lautaro Martinez al Barcellona. Il giornalista, intervenuto in collegamento durante “La Domenica Sportiva Estate” su Rai 2, dopo aver parlato dell’arrivo di Vidal (vedi articolo) esclude ben tre operazioni in uscita.

PUNTO MERCATO – Queste le notizie di Ciro Venerato, oltre ad Arturo Vidal: «Sebastiano Esposito a parte, ma c’è anche il Crotone su di lui. Lucien Agoumé promesso allo Spezia, martedì Darian Males attaccante del Lucerna firma per l’Inter che dovrebbe girarlo al Genoa in prestito. Diego Godin è del Cagliari: tre anni più bonus al giocatore che lascia Milano, l’Inter oltre a un incentivo economico pagherà le prime tre mensilità. Su Lautaro Martinez l’Inter smentisce nuovi contatti col Barcellona. Dopo il 5 ottobre si metterà a trattare il rinnovo di contratto. Smentite anche su Stefan de Vrij al Barcellona e Milan Skriniar al PSG».