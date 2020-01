Venerato: “Inter, Eriksen copertina della A. Su Dimarco e Nainggolan…”

Condividi questo articolo

L’Inter guadagna la prima pagina assoluta del mercato invernale con l’acquisto di Christian Eriksen. A “Radio Sportivo”, Ciro Venerato ha commentato il neo-acquisto nerazzurro, facendo un punto anche su Dimarco e Nainggolan.

PRIMA PAGINA – Christian Eriksen all’Inter è un colpo da prima pagina. Un’operazione che certifica le ambizioni del club nerazzurro, e del suo tecnico Antonio Conte. Ciro Venerato ha commentato con calore l’acquisto del danese, facendo un punto sul mercato in casa Inter. Queste le sue parole: «L’Inter quasi certamente andrà su Giroud. Voleva Llorente ma Giuntoli non ha il sostituto con Petagna operazione per giugno, Pinamonti non lo può dismettere. L’Inter non può fare il passo più lungo della gamba sul bilancio. Per Eriksen ha avuto la certezza di chiudere con Gabigol, su Giroud il prezzo è contenuto non giocando titolare da tempo. L’operazione Eriksen è la più importante della Serie A, questo mercato avrà lui in copertina. Sposta gli equilibri e ha un presente di ottimo lignaggio».

USCITA RIENTRATA? – Federico Dimarco sembrava tra i partenti più possibili, dopo le misere 4 presenze nel primo semestre di stagione. Tuttavia, la situazione dell’Inter sugli esterni potrebbe far saltare la possibile cessione. Ecco Venerato in merito: «Per Dimarco al Verona si sta valutando: le condizioni di Asamoah e uno Young non giovanissimo fanno sì che alla fine possa anche rimanere».

RITORNO DIFFICILE – A giugno scadrà il prestito di Radja Nainggolan al Cagliari. Nonostante la sua centralità nel progetto dei sardi, il riscatto al momento sembra lontano. Questa l’opinione di Venerato: «A giugno rientrerà dal prestito, non so se il Cagliari avrà la forza di riscattarlo. Certamente avrà mercato ma è presto per parlare del suo futuro».