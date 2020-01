Venerato: “Inter, atteso annuncio di un rinnovo! Vidal è vicino. Politano…”

L’Inter vince a Napoli e mantiene la testa della classifica insieme alla Juventus, ma nello stesso tempo pensa alle prossime mosse di mercato (QUI le dichiarazioni di Marotta). Vidal primo nome sulla lista del club nerazzurro, che ha già definito il rinnovo di Ausilio. Di seguito quanto rivelato da Venerato alla “Domenica Sportiva” su “Rai 2”

ADDIO SCAMBIO – Inter e Napoli si sono sfidate sul campo e ora tornano a pensare ai movimenti di mercato. Secondo Ciro Venerato, lo scambio Matteo Politano–Fernando Llorente non sta più in piedi: «Napoli e Inter fanno tramontare lo scambio Llorente-Politano. Beppe Marotta valuta l’offerta della Fiorentina e non vuole darlo in prestito e Aurelio De Laurentiis da parte sua condiziona la partenza di Llorente. L’altra pista per l’attacco dell’Inter porta a Olivier Giroud che ha rifiutato Bordeaux e West Ham».

NUOVO VERTICE – Non tramonta invece la pista Arturo Vidal per l’Inter: «Napoli e Inter attendono Stanislav Lobotka e Vidal, con il primo che potrebbe arrivare prima del cileno. Vidal è vicino, la società nerazzurra è disposta a rilevarlo a titolo definitivo. A metà settimana nuovo vertice telefonico tra i club».

FIRME VICINE – Infine, il punto sui nomi per le corsie esterne nerazzurre e l’annuncio di un rinnovo: «Antonio Conte per le corsie esterne si accontenterebbe di Acuna, che piace anche al Napoli. Sul taccuino dei due club c’è anche Kurzawa, messo sul mercato dal Paris Saint-Germain. Nel frattempo Piero Ausilio ha definito il suo rinnovo con l’Inter: rimarrà a Milano fino al 2022. Attese firme e annuncio».