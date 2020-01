Vecino vicino all’Everton, in caso di cessione l’Inter cerca un sostituto – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che in caso di una cessione di Vecino l’Inter è pronta a cercare all’ultimo minuto un suo sostituto.

SOSTITUTO CERCASI – Dopo gli investimenti fatti fino a qui a cui probabilmente si aggiungerà acnhe Giroud l’Inter non ha intenzione di fermarsi. L’idea infatti è sostituire Matias Vecino, messo sul mercato non per fare cassa ma perché si sono sfilacciati i rapporti con l’allenatore. Sull’uruguaiano è in pressing l’Everton. Nel caso in cui Vecino accettasse la destinazione, a Conte verrebbe comunque garantito sul gong un centrocampista in più per evitare ogni problema numerico.