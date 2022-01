Vecino via dall’Inter, rilancio Flamengo? Possibile cambio d’orizzonte

Negli scorsi giorni si è parlato di no per Vecino al Flamengo (vedi articolo). Dal Brasile Mercado da Bola rilancia invece l’opzione legata ai rossoneri di Rio de Janeiro, che restano interessati al centrocampista in scadenza con l’Inter.

IL RILANCIO – Matias Vecino è nel mirino del Flamengo, su richiesta del nuovo allenatore Paulo Sousa che l’ha già avuto alla Fiorentina. Si è detto che il centrocampista aveva detto no, ma dal Brasile rilanciano: Mercado da Bola lo definisce interessato all’opzione dei rossoneri di Rio de Janeiro. Essendo in scadenza, l’Inter chiede un minimo indennizzo per poterlo lasciar partire in questo mercato di gennaio. A favorire il trasferimento di Vecino può aiutare un suo connazionale in rosa, Giorgian de Arrascaeta.

Fonte: mercadodabola.net.br – Lucas Telles