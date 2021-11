Vecino via dall’Inter a gennaio? No senza il sostituto: proposto Zakaria – CdS

Vecino saluta l’Inter a gennaio? Inzaghi ha già fatto le sue scelte, ma senza un sostituto i nerazzurri non si priveranno del calciatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche ai nerazzurri è stato proposto Zakaria.

SOSTITUTO – Vecino ha già espresso il suo malcontento per lo scarso utilizzo, ma difficilmente cambierà qualcosa nel breve periodo: Inzaghi ha già fatto da tempo le sue scelte, preferendo Calhanoglu e Vidal per il ruolo di mezzala, con Barella e Brozovic inamovibili. Per la cessione a gennaio, l’Inter dovrebbe prima trovare un sostituto senza spendere, e non è semplice. Più facile, dunque, che le strade si separino a fine stagione, quando Vecino andrà via a zero. Al club, tra l’altro, è stato proposto anche lo svizzero Zakaria, nel mirino anche di Juventus e Roma. Costo elevato per quanto riguarda le commissioni e richieste di stipendio, ma non dovendo pagare il cartellino (contratto in scadenza), è un’opzione da non cestinare.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.