Vecino via dall’Inter, ci sono 3 squadre! Lazaro verso il Werder Brema – SM

Vecino e Lazaro sono vicini a lasciare l’Inter in questa sessione invernale di mercato. Secondo “SportMediaset”, il primo è cercato da tre squadre mentre il secondo va verso il prestito al Werder Brema

MOVIMENTI ANCHE IN USCITA – Matias Vecino e Valentino Lazaro, l’Inter si muove. Non solo in entrata, con i quattro colpi che sembrano tutti più o meno in via di definizione (Ashley Young che ha sostenuto le visite, Leonardo Spinazzola, Christian Eriksen e Olivier Giroud). Se l’ormai imminente cessione di Gabigol al Flamengo finanzierà le suddette operazioni, con l’uscita del centrocampista uruguaiano può arrivare anche un quinto innesto. Sul giocatore ci sono l’Everton, la Lazio e il Siviglia. L’esterno austriaco invece va verso il prestito al Werder Brema, con la società nerazzurra che spera in un suo rilancio per rientrare dalla spesa effettuata in estate.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi