Vecino in uscita dall’Inter: centrocampista proposto ad un club brasiliano

Vecino lascerà l’Inter a fine stagione. Il centrocampista si libererà a parametro zero. Oltre al Valencia di Gattuso (vedi articolo) si è proposto anche un club brasiliano

IN USCITA − Matias Vecino sarà uno dei tanti giocatori che lascerà l‘Inter quest’estate. I nerazzurri si libereranno solamente però del suo contratto senza ricavare nulla dal cartellino. L’uruguaiano, infatti, lascerà a parametro zero l’Inter avendo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Oltre al Valencia, Vecino è stato proposto anche ad un club brasiliano: il Botafogo. A riportarlo è il media sudamericano Torcedores, secondo cui le parti starebbero trattando. In caso di buona riuscita della trattativa, Vecino firmerà un biennale.