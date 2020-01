Vecino, tutto risolto. Sondaggio Everton, poi nulla. I motivi della scelta Inter

Condividi questo articolo

Vecino non partirà durante il mercato di gennaio. L’Inter ha deciso di trattenere il calciatore dopo i rumors delle ultime settimane. L’ex Fiorentina era finito nel mirino dell’Everton, ma la trattativa non si è concretizzata. Gianluigi Longari ha fatto il punto della situazione negli studi di “Sportitalia”

LA RICOSTRUZIONE – Il futuro di Matias Vecino sembrava in bilico durante il mercato di gennaio. Il centrocampista alla fine, però, resterà in nerazzurro: decisione definitiva da parte dell’Inter. Il club più vicino a prenderlo è stato l’Everton, che però non è andato avanti dopo i primi sondaggi. I nerazzurri hanno preferito trattenere la mezzala, anziché tornare sul mercato.