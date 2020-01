Vecino, non solo Tottenham: altra richiesta all’Inter, pure per Gagliardini

Vecino ieri è stato accostato al Tottenham in cambio di Eriksen (vedi articolo). Il centrocampista, però, è richiesto da un’altra squadra di Premier League, così come Roberto Gagliardini: queste le ultime notizie sull’Inter di Gianluca Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

SCATENATO – Gianluca Di Marzio ha parlato per tutta la sera di possibili nuovi innesti in nerazzurro. Ci sono però anche cessioni: «L’Inter sta pescando in Premier League, con Olivier Giroud, Ashley Young e forse Christian Eriksen. Ma dalla Premier League continuano ad arrivare interessi anche per i giocatori dell’Inter. Ieri parlavamo di una possibilità per Matias Vecino al Tottenham, nell’operazione Eriksen: è ancora in piedi, ma su Vecino ci sta provando anche Carlo Ancelotti con l’Everton. Anche se il giocatore non è particolarmente convinto di lasciare l’Inter per andare all’Everton. Così come il West Ham ci ha provato per Roberto Gagliardini, ma anche qui è arrivato un no da parte del giocatore soprattutto».