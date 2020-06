Vecino, Tottenham non molla. Poi duello Inter-Juventus per Tonali e sogno

Vecino, Tottenham non molla. Poi duello Inter-Juventus per...

Ritorno di fiamma da parte del Tottenham per Matias Vecino, con l’Inter poi pronta a lottare con la Juventus per Sandro Tonali senza abbandonare la pista Sergej Milinkovic-Savic

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Repubblica.it”, Matias Vecino resta nel mirino del Tottenham di José Mourinho. Gli Spurs avrebbero già tentato lo scorso gennaio di inserire il centrocampista uruguaiano nella trattativa che ha portato Christian Eriksen all’Inter. Sul tavolo di quest’ultima potrebbe presto giungere un’offerta da una ventina di milioni di euro (o forse di non molto inferiore) per il suo cartellino. Il club nerazzurro potrebbe poi sfidare la Juventus per la stellina del Brescia, Sandro Tonali. E continuare a puntare il sogno Sergej Milinkovic-Savic, big della Lazio.

Fonte: Franco Vanni – Repubblica.it