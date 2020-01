Vecino scontento, l’Inter pensa a uno scambio col Milan – CorSera

Il “Corriere della Sera” scrive che Inter e Milan stanno lavorando a un’operazione che coinvolge Vecino e Kessié.

SCONTENTO – Vecino non è più tanto contento all’Inter. I dirigenti nerazzurri hanno pensato di darlo al Tottenham per Eriksen, ma al momento la pista non ha sbocchi. In compenso c’è un’idea di scambio col Milan.

IDEA SCAMBIO – Se Vecino venisse ceduto infatti l’Inter avrebbe bisogno numericamente di un altro centrocampista. La soluzione potrebbe arrivare dal Milan. Il nome è quello di Kessié. Dopo che i rossoneri hanno rifiutato lo scambio con Politano i discorsi sono andati avanti e ora c’è l’ipotesi di una nuova trattativa che coinvolga l’uruguaiano e l’ivoriano. La trattativa esiste. Boban al momento è freddo, ma la valutazione è simile.