Vecino saluta l’Inter e dice sì all’Everton! Marotta fa la cifra: il punto – GdS

Vecino e l’Inter sono ormai ai saluti. Il centrocampista uruguaiano e Conte non hanno mai trovato il giusto feeling e ora l’Everton di Ancelotti è pronto ad approfittarne (vedi articolo). Secondo l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, c’è il sì del giocatore. Di seguito i dettagli

GRADIMENTO – Matias Vecino è in uscita dall’Inter, con l’Everton unico club realmente interessato: “Dopo aver ricevuto un sondaggio dalla Lazio e aver provato a trattarlo con Tottenham e Napoli (per arrivare ad Allan), l’Inter ha ricevuto nelle ultime ore un’offerta da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti per l’acquisto a titolo definitivo. Marotta chiede 20 milioni: siamo nella fase iniziale della trattativa, ma il centrocampista ha già fatto sapere di gradire la destinazione”.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo