Vecino-Roma si può, anche per Mourinho. Un solo ostacolo via dall’Inter – CdS

Vecino è uno dei calciatori con più chance di lasciare l’Inter a gennaio (vedi articolo). E con il contratto prossimo alla scadenza, le percentuali aumentano. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la Roma di Mourinho è pronta a ragionare sul suo acquisto

PROFILO PERFETTO – Per il momento non esiste alcuna trattativa ma la Roma sa che Matias Vecino sta cercando una squadra che, a differenza dell’Inter, gli consenta di giocare con continuità. Come riportato dal collega Roberto Maida per il Corriere dello Sport odierno, il centrocampista uruguayano è un giocatore esperto che risponde ai requisiti fisici e tecnici richiesti da José Mourinho per la sua Roma. Non preoccupa l’ingaggio, perché i 2.5 milioni di euro netti annui attuali potrebbero essere “spalmati” su più anni, preferendo un accordo pluriennale a cifre inferiori. Il problema è convincere l’Inter, che è pronta a cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero in estate ma proprio per questo non lo libererà gratis. I rapporti tra le due società, soprattutto dopo l’operazione Edin Dzeko, sono ottimi. Possibile, quindi, che si possa intavolare una trattativa per trasferire Vecino da Milano a Roma nelle prossime settimane. Prima di avanzare un’offerta ufficiale, però, la Roma dovrà fare spazio in rosa. Proprio a centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

