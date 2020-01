Vecino richiesto da Ancelotti! Inter, Politano sblocca il mercato – CdS

Matìas Vecino, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, avrebbe ricevuto un importante offerta dall’Everton allenato da Carlo Ancelotti. L’Inter tratta il sostituto, che potrebbe arrivare dal Milan. Matteo Politano a questo punto sbloccherebbe il mercato in entrata dell’Inter, lasciando spazio anche a Olivier Giroud.

LO SCENARIO – Matìas Vecino nelle ultime ore era stato accostato come possibile pedina per arrivare a Christian Eriksen. Il calciatore uruguayano però avrebbe ricevuto un’offerta importate dall’Everton allenato dall’italiano Carlo Ancelotti, che ha avuto modo di “conoscerlo” nel corso della sua esperienza al Napoli. L’Inter prima di cedere però dovrebbe trovare il sostituto, per questo motivo si tratta anche Franck Kessié dal Milan (scambio). In questo senso l’affare legato a Matteo Politano potrebbe prender vita, spalancando le porte anche per l’arrivo di Olivier Giroud in attacco. Il Chelsea intanto ha abbassato le richieste per il centravanti francese rispetto i 10 richiesti inizialmente, ma chiede comunque un indennizzo per liberare il calciatore sei mesi in anticipo rispetto la scadenza del contratto.