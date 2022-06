Vecino richiesta Gattuso. Valencia pronto a ingaggio nuovo centrocampista

Gennaro Gattuso avrebbe chiesto al Valencia Matias Vecino, centrocampista in scadenza di contratto con l’Inter, come una delle potenziali opzioni.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano su Matias Vecino, centrocampista uruguaiano in scadenza di contratto con l’Inter. “Il Valencia è pronto a ingaggiare un nuovo centrocampista questa estate. Gattuso ha chiesto l’uruguaiano Matias Vecino come una delle potenziali opzioni. Vecino è disponibile a parametro zero in quanto non prolungherà il contratto con l’Inter“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano