Vecino, raggiunto un accordo con la Lazio: ecco le cifre per l’ex Inter − SI

L’ex Inter Vecino è vicino al trasferimento alla Lazio da svincolato. Il club biancoceleste ha raggiunto un accordo col giocatore sulla base di un triennale

NUOVA ESPERIENZA? − Matias Vecino può restare in Serie A. Dopo gli anni all’Inter, l’uruguaiano è pronto al trasferimento alla Lazio. Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, accordo raggiunto tra il giocatore e il club biancoceleste su un triennale a 2-2,5 milioni di euro a stagione. Manca soltanto l’ok del presidente Claudio Lotito che si è preso tre giorni di tempo.