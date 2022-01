Vecino obiettivo Lazio ma legato a Sensi. Kostic-Inter pista fredda oggi – AP

Vecino al momento ha un piede e mezzo dentro l’Inter, a differenza di Sensi che ne ha uno e mezzo fuori. I piani nerazzurri a centrocampo verranno definiti nelle prossime ore insieme all’attacco. Come riportato dal giornalista Pedullà, sicuramente non sarà Kostic il colpo last minute

OPZIONI A CENTROCAMPO – Oltre al tema principale, ovvero l’attaccante che possa sostituire Joaquin Correa (vedi aggiornamenti), in casa Inter si farà il punto sul centrocampo. E quindi sul futuro di Stefano Sensi, che vuole unirsi alla Sampdoria in prestito fino a fine stagione. E la società blucerchiata aspetta senza rassegnarsi. Nell’operazione non rientrerà Morten Thorsby, su cui non ci sono margini di manovra in entrata. In caso di partenza di Sensi, sarebbe obbligata la permanenza di Matias Vecino fino a fine stagione. Il centrocampista uruguayano è un obiettivo concreto della Lazio, che valuterà il colpo anche a parametro zero in estate. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista Alfredo Pedullà, che aggiorna anche la situazione legata all’esterno sinistro. L’Inter cercherà di capire eventuali chance per un innesto mancino ma al momento è fredda la pista che porta all’Eintracht Francoforte da Filip Kostic, che non è un obiettivo dell’Inter per gennaio. Prima di pensare agli acquisti bisognerà definire il futuro di Sensi… e Vecino.