Vecino nuovo rinforzo per la Lazio. Dall’Inter c’è un elemento di continuità

Vecino ha svolto in mattinata le visite mediche con la Lazio. In attesa dell’ufficialità, il centrocampista uruguaiano ha anche scelto il numero di maglia in biancoceleste

CONTINUITÀ − Vecino è virtualmente un giocatore della Lazio. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Dopo gli anni con l’Inter, il centrocampista uruguaiano continua la sua avventura in Serie A. Scelto anche il numero di magia in biancoceleste: l’8. C’è dunque un elemento di continuità dall’Inter poiché il giocatore ha indossato questo numero anche durante la sua avventura in nerazzurro. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, per Maurizio Sarri si tratta di un rinforzo in più e non del sostituto di Luis Alberto.