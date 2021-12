Vecino, non solo Genoa e romane: un’altra possibilità in uscita dall’Inter

Vecino è stato accostato al Genoa e alle due romane per l’imminente mercato di gennaio (vedi articolo). C’è anche una quarta opzione, come fa sapere Sportitalia, con l’addio all’Inter sempre più vicino.

AAA ACQUIRENTE CERCASI – Matias Vecino è uno dei principali nomi in uscita per l’Inter nel mercato di gennaio che inizierà lunedì. In questi giorni si è parlato del Genoa, così come di Roma e Lazio. Per Sportitalia c’è anche l’opzione Cagliari, che farà una pesante campagna acquisti visto il penultimo posto in Serie A. Vecino, peraltro, in rossoblù ha già giocato da gennaio a maggio del 2014, in prestito dalla Fiorentina.