Vecino-Napoli, possibile stop: ecco il motivo. Inter cede a centrocampo

Condividi questo articolo

Matias Vecino Inter

Vecino è stato accostato con forza al Napoli nelle ultime ore (qui i dettagli), ma l’Inter pone delle condizioni chiare per il suo addio. I nerazzurri hanno otto centrocampisti di livello in rosa e hanno necessità di sfoltire. Di seguito le strategie della Beneamata, riportate da SkySport24

NIENTE PRESTITI – L’Inter attualmente ha otto centrocampisti in rosa e ne potrebbe cedere 2. La Beneamata non ha intenzione di dare via giocatori in prestito, anche se non considerati centrali nel progetto di Antonio Conte. Per questo motivo, la trattativa Vecino-Napoli potrebbe subire un brusco stop, nonostante sia infortunato. I nerazzurri non vogliono ragionare su partenze in prestito. Un discorso simile potrebbe essere valido per Nainggolan al Cagliari.