Vecino-Napoli: l’Inter ha una richiesta, si tratta coi partenopei – Sky

Matias Vecino Inter

Vecino-Napoli è un’operazione che si sta discutendo in questi ultimi giorni. La distanza tra domanda e offerta non è enorme e le due società trattano, Gattuso preme per il centrocampista uruguagio

Secondo “Sky Sport 24” quella tra Napoli e Inter per il trasferimento all’ombra del Vesuvio di Matias Vecino è una trattativa che al momento è in piena evoluzione ma con ottime possibilità di arrivare alla conclusione. Il giocatore sta già prendendo informazioni per cercare casa a Napoli, Gattuso preme per avere il centrocampista in squadra, le società trattano. La distanza in questo momento c’è, ma non sembra essere insormontabile: l’Inter vorrebbe qualche milione in più di quelli al momento offerti dal Napoli e vorrebbe un obbligo di riscatto. Una volta trovata una quadra che sembra molto possibile per formula e cifre si potrà procedere al trasferimento.