Vecino, Napoli ci pensa da tempo. Milik, ecco cosa vuole il polacco

L’Inter ha tre giocatori che non sono mai scesi in campo finora, tra cui Matias Vecino: il Napoli invece potrebbe salutare Arek Milik a gennaio

INTER – Così Fabrizio Romano sui giocatori dell’Inter con 0 minuti in campo all’attivo nel corso di questa stagione. “Radu non gioca perché c’è Handanovic, ma è un portiere in cui l’Inter ha dimostrato di credere. Stankovic – figlio d’arte – è giovane e fa il terzo, Matias Vecino è chiaramente bloccato dagli infortuni ma a gennaio può andare via perché il rapporto con Conte è compromesso. Da tempo, ci pensa il Napoli”.

NAPOLI – Romano invece su Arek Milik, attaccante del Napoli accostato anche al club nerazzurro. “Il caso è Arkadiusz Milik, come noto escluso dopo le questioni di mercato: l’Everton lo voleva così come il Tottenham, non sono mancate le proposte e a gennaio si tornerà a valutarle perché Milik vuole trovare squadra subito e non attendere giugno”.

