Vecino mai obiettivo del Napoli. Per gennaio la Lazio ha un problema – Rai

Vecino è in scadenza con l’Inter ma potrebbe rimanere fino al 30 giugno (vedi articolo). Da Calcio Totale su Rai Sport + il giornalista Venerato esclude il Napoli e inserisce la Lazio ma forse non per gennaio.

VA VIA SUBITO O A GIUGNO? – Matias Vecino ora è in ritiro con l’Uruguay per le qualificazioni sudamericane, ma su di lui ci sono voci di mercato. Il giornalista Ciro Venerato non esclude però una permanenza all’Inter fino a scadenza di contratto: «Il Napoli, al di là delle chiacchiere, non ha mai puntato Vecino. Era un pallino di Maurizio Sarri, un nome che sicuramente ha fatto al suo direttore sportivo. La Lazio però ma ha problemi con l’indice di liquidità».