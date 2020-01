Vecino libera il posto per un centrocampista? L’Inter segue Aranguiz – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport” Christian Eriksen e l’eventuale vice-Lukaku (vedi articolo) potrebbero non essere gli ultimi colpi dell’Inter per quanto riguarda il mercato di gennaio. In caso di cessione di Matìas Vecino, i nerazzurri vorrebbero provare a chiudere un colpo last minute a centrocampo.

UN CENTROCAMPISTA – Matìas Vecino, ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, potrebbe lasciare l’Inter già dal mercato di gennaio. L’Everton di Carlo Ancelotti lo segue da tempo, e i nerazzurri chiedono circa 20 milioni. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero cedere il centrocampista uruguaiano potrebbero regalare al tecnico leccese un altro rinforzo a centrocampo. Secondo la rosea ritornerebbe di moda il nome di Arturo Vidal, anche se con il passare del tempo l’affare diventa sempre più difficile soprattutto dopo l’arrivo del nuovo tecnico. Oltre Frank Kessie del Milan, i nerazzurri sarebbero interessati al cileno Charles Aránguiz, centrocampitsa 30enne del Bayer Leverkusen anche lui in scadenza e che interessa tra le altre al Bayern Monaco.