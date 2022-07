Vecino si avvicina alla Lazio, primo incontro e volontà chiara – SI

Dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter a fine giugno, Matias Vecino resta a caccia di una nuova squadra. La destinazione più probabile è la Lazio, come conferma anche il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà.

VOLONTÀ CHIARA – Matias Vecino si avvicina sempre più alla Lazio. Primo incontro oggi tra il giocatore (svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Inter) e il club, finito poco fa. Per il momento – come riporta il giornalista Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter ufficiale – non c’è ancora l’intesa, ma la volontà di chiudere è chiara per entrambe le parti.