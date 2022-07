Vecino-Lazio, ex Inter in dirittura: le ultime su arrivo e visite mediche

Dopo l’addio all’Inter a seguito della scadenza del suo contratto per il centrocampista Matias Vecino si avvicina l’approdo alla Lazio.

ARRIVO – Queste le parole su Twitter da parte di Matteo Moretto su Matias Vecino, centrocampista in arrivo alla Lazio dopo l’addio all’Inter al termine del suo contratto, concluso lo scorso 30 giugno. “Matias Vecino arriverà stasera a Roma e domani sarà sottoposto a visita medica per firmare per la Lazio“.

Fonte: Twitter Matteo Moretto