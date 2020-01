Vecino, la Lazio chiede informazioni all’Inter: pista aperta – GdS

Matìas Vecino secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” interessa anche alla Lazio di Simone Inzaghi che cerca sostituti a centrocampo. Chieste informazioni all’Inter che apre alla cessione ma non in prestito.

INTERESSE LAZIO – Matìas Vecino è al centro dell’interesse di diversi club, non solo in Premier League. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un possibile inserimento del suo cartellino per quanto riguarda Christian Eriksen, ma anche dell’interessamento dell’Everton allenato da Carlo Ancelotti. Il calciatore uruguayano, secondo quanto riportato dalla rosea, interesserebbe anche alla Lazio, che ha chiesto informazioni all’Inter. Il club nerazzurro lo valuta circa 20 milioni, ma preferirebbe cederlo non con la formula del prestito.