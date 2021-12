Vecino in uscita anticipata dall’Inter: dalla Serie A c’è il primo interesse – SI

L’esperienza di Vecino all’Inter, iniziata nell’estate del 2017, può essere arrivata alla fine. Secondo Sportitalia per l’uruguayano cominciano a esserci i primi movimenti, di cui uno dalla Serie A.

USCITA A GENNAIO? – Matias Vecino è in scadenza di contratto al 30 giugno e, nonostante l’abbia citato Piero Ausilio di recente (vedi articolo), il rinnovo non è certo scontato. L’Inter può provare a monetizzare qualcosa dalla sua cessione, vendendolo a gennaio per non perderlo a parametro zero. Secondo Sportitalia c’è chi si sta muovendo: è il Genoa di Andriy Shevchenko, che dovrà fare diversi acquisti visto il terzultimo posto in Serie A. I rossoblù puntano Vecino assieme a Samu Castillejo del Milan e Aleksej Miranchuk dell’Atalanta.