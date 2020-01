Vecino in lista cessioni Inter: rimane in piedi...

Vecino in lista cessioni Inter: rimane in piedi solo una pista! La situazione

Vecino è nella lista dei partenti dell’Inter, che si prepara ad accogliere Eriksen (vedi articolo) e cedere Politano (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà per l’uruguaiano, accostato anche al Napoli (vedi articolo), rimane solo la pista Premier League

NESSUNA TRACCIA – Matias Vecino è nella lista dei partenti dell’Inter, che ha già ceduto Valentino Lazaro al Newcastle (vedi articolo) e si prepara a fare la stessa cosa con Matteo Politano al Napoli. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, per l’uruguaiano non c’è alcuna pista italiana: “Vecino: la pista Premier League resta possibile. In Italia al momento nessuna traccia”.