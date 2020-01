Vecino, Everton sonda il terreno: prime impressioni – TMW

Sembra che l’Everton si sia fatto avanti per il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, nelle ultime ore ricevendo la seguente risposta

REAZIONE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, recentemente l’Everton si sarebbe fatto avanti per Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter, ricevuti tali sondaggi da parte del club inglese, non sarebbe però molto convinto dall’ipotesi di trasferirsi in Premier League tra le fila della squadra allenata da Carlo Ancelotti.