Vecino-Everton, altre due proposte per l’Inter. Fatta la cifra – AP

Condividi questo articolo

Vecino non sarà convocato per Inter-Cagliari di domani, come annunciato da Conte in conferenza stampa (vedi articolo). Il centrocampista uruguayano può lasciare i nerazzurri entro venerdì: Alfredo Pedullà parla di offerta del Tottenham ma non solo.

IN USCITA – Le parole di Antonio Conte su Matias Vecino lasciano spazio a interpretazioni su un addio all’Inter dell’uruguayano. Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, spiega la situazione a livello di calciomercato. “Everton su Vecino: nuovo contatto in serata. L’Inter non scende da venti milioni di euro, ma può fare un piccolo sconto. Situazione da seguire. Arrivate altre due proposte ma ora l’Everton è davanti. Work in progress”.