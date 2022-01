Vecino e Kolarov verso la permanenza all’Inter fino a giugno, poi i saluti – TS

Vecino a Kolarov, a differenza di Sensi (vedi articolo) e in assenza di opzioni a loro gradite, probabilmente a gennaio non si muoveranno dall’Inter e resteranno fino al termine della stagione.

PERMANENZA – Matìas Vecino e Aleksandar Kolarov con molta probabilità resteranno all’Inter fino al termine della stagione. In assenza di opzioni gradite, sembrano intenzionati a restare. Per Kolarov addirittura solo quarantaquattro minuti giocati in questa stagione, difficile pensare, in caso di addio, ad altre soluzioni che non siano la rescissione. Al momento, l’intenzione dell’Inter è quella di non prendere nessuno se dovesse partire il solo Sensi. Nel caso in cui le uscite dovessero essere un paio, gli orizzonti potrebbero cambiare. Ricordiamo che in tal senso Simone Inzaghi preferirebbe un vice-Perisic, arretrando così Dimarco nella posizione di centrale come alternativa a Bastoni.

