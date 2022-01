Vecino dice no al Flamengo. Sensi può partire: richieste in Serie A – CdS

Inter, capitolo cessioni secondo il Corriere dello Sport. Matìas Vecino ha detto no al Flamengo di Paulo Sousa. Anche Sensi in uscita, diversi club in Serie A lo vogliono.

IN USCITA – Vecino e Sensi con la giusta offerta potrebbero partire già a gennaio, in prestito o cessione definitiva. Il primo ha detto no alla richiesta del Flamengo allenato da Paulo Sousa, che offriva un paio di milioni di indennizzo all’Inter. A meno di sorprese, l’uruguaiano resterà a Milano fino a giugno quando poi si svincolerà. Sensi, invece, potrebbe benissimo partire in prestito in una squadra di medio livello, per consentirgli di giocare almeno cinque mesi con continuità. Fiorentina e Sassuolo hanno chiesto informazioni. Anche la Sampdoria lo ha chiesto ma per questa opzione sembrerebbe non essere proprio entusiasta (per un motivo tecnico-tattico).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti