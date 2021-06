Vecino, dall’Uruguay sicuri: Inzaghi vuole tenerlo all’Inter

Secondo quanto riporta Sebas Giovanelli, giornalista uruguayano dell’emittente Canal 10, Matías Vecino non lascerà l’Inter in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi vuole puntare su di lui.

NESSUNA CESSIONE – Dall’Uruguay sono sicuri: Matias Vecino resterà all’Inter anche la prossima stagione. Secondo il giornalista Sebas Giovanelli, Simone Inzaghi avrebbe personalmente chiamato il giocatore per metterlo al corrente dell’importanza che avrà per il suo centrocampo e che vuole tenerlo in squadra. Proprio per questo, il giocatore resterà in nerazzurro.