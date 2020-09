Vecino dall’Inter al Napoli, filtra pessimismo: tutto fermo (per ora) – SI

Matias Vecino Inter

Vecino è in uscita dall’Inter ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Come raccolto da “Sportitalia” e confermato dal giornalista Pedullà, l’affare con il Napoli al momento è in stand-by per alcune difficoltà di vedute

AFFARE IN STAND-BY – L’operazione che potrebbe portare Matias Vecino dall’Inter al Napoli non è così avviata come sembra. Ciò che filtra nell’ambiente vicino al centrocampista uruguayano è che la situazione è ferma. Si sta cercando di capire in che modo sbloccarla trovando un accordo tra le due parti. Questa la ricostruzione fatta in tarda serata. Probabilmente lo scoglio tra Inter e Napoli è quello relativa alla formula. Da una parte c’è l’Inter, che lavora per la cessione a titolo definitivo. O comunque in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dall’altra parte c’è il Napoli, che propone il prestito gratuito con diritto di riscatto. E l’infortunio che al momento ferma ai box Vecino sicuramente non aiuta.