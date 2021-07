Vecino da Spalletti non si può fare alle condizioni del Napoli: no dell’Inter – SI

Vecino è un nome che sul mercato torna di moda ogni sei mesi e l’approdo di Spalletti a Napoli apre a diverse ipotesi. Come riportato dal giornalista Pedullà durante il momento social di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, oggi manca l’apertura dell’Inter

OSTACOLO FORMULA – Il centrocampista uruguayano ha dato il meglio di sé con Luciano Spalletti a Milano, ma secondo Alfredo Pedullà oggi è difficile ricongiungere i due: «In questo momento Matias Vecino non si può fare alle condizioni a cui è obbligato il Napoli. Ovvero in prestito con diritto di riscatto. Perché l’Inter non vuole darlo in questa formula. Poi è vero che il Napoli può avere bisogno di un centrocampista dopo l’infortunio di Diego Demme, ma sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto». Questa la chiusura di Pedullà dagli studi di Sportitalia all’ipotesi Vecino-Napoli.